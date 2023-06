Trasporto pubblico: dal 3 luglio, nuovi percorsi e orari

Nel video, le interviste al Segretario al Lavoro con delega ai Rapporti con l'AASS, Teodoro Lonfernini e al Direttore dell'AASS, Raoul Chiaruzzi

“La vita è fatta di coincidenze, in questo caso le coincidenze possono cambiare in meglio la comodità della vita delle persone”. E' lo slogan con il quale il Segretario al Lavoro con delega ai Rapporti con l'AASS, Teodoro Lonfernini, introduce le novità e gli obiettivi del riassetto del servizio di trasporto pubblico. Dopo oltre 40 anni, una riorganizzazione che vuole rispondere alle esigenze degli utenti, mutate di pari passo ai cambiamenti nei nodi viari o nella distribuzione delle attività in territorio, tenendo sempre ferma l'ottica di servizio pubblico:

“Sono stati mesi di lavoro intenso da parte degli uffici dell'Azienda, dei suoi servizi, dei suoi funzionari. Credo che sia un ottimo lavoro che in questo caso mettiamo a disposizione della nostra comunità. L'Azienda di Stato per i Servizi Pubblici come sua missione ha solo ed esclusivamente gli interessi dei nostri cittadini in termini di servizi”.

Restano le 8 linee, ma cambiano orari, corse e percorsi. Da lunedì 3 luglio, parte la fase di sperimentazione che interesserà tutta l'estate. Principali novità: il potenziamento della linea turistica - la 7, vedrà raddoppiate le corse e collegherà meglio nuove realtà commerciali come il San Marino Outlet Experience, ma anche i vari impianti sportivi, guardando alla sicurezza della mobilità dei giovani. I servizi sanitari divengono centrali per una maggiore accessibilità, facendo dell'Ospedale uno dei perni delle tratte. Ancora – è il Capo Servizio Trasporti Pubblici dell'AAASS Andrea Mina a dettagliare – saranno servite anche zone come Galazzano e la Ciarulla in un collegamento più funzionale con i mezzi della Start Romagna che dall'Italia raggiungono il confine. Nuove esigenze dei cittadini individuate in sinergia con l'Università di San Marino.

“La riorganizzazione dei servizi aveva proprio l'obiettivo di individuare quelli che sono i punti di interesse per tutta la nostra possibile utenza, quindi, dal turista, dal ragazzo, all'anziano che deve andare in Ospedale. Abbiamo cercato di potenziare tutti i servizi che sono necessari ai cittadini e dall'altra parte cercato di integrare le linee e razionalizzare tutto quello che era possibile razionalizzare”.

Integrazione, per esempio, favorendo il collegamento tra trasporto su gomma e il servizio funivia, proponendo anche biglietti cumulativi. Costi agevolati per fasce come gli anziani e studenti universitari. Ancora, la possibilità di acquisto online, dai prossimi giorni e insieme a tutte le informazioni, sul portale aass.sm

