Trasporto pubblico: Repubblica Futura chiede chiarezza.

Repubblica Futura interviene sul tema dei trasporti. L'AASS, scrive RF, ha scelto di autorizzare veicoli con targa estera per il trasporto scolastico: “Capiamo ci siano vettori sammarinesi con sedi in Italia che devono ottimizzare l'utilizzo di personale – afferma Repubblica Futura – ma una riflessione generale andrebbe fatta”. Liquidare la questione con una delibera il 17 agosto, a meno di un mese dall’inizio della scuola, è un atto discutibile da cui si denota l’assenza di prospettiva su scelte strategiche con oneri milionari.

A parte l'aumento dei costi per lo stato e qualche novità accennata nelle delibere AASS, scrive RF, sui trasporti si sa poco o nulla. Cosa intende fare il Governo, chiede il partito, con la costosa gestione duale del trasporto interno?



Speriamo, aggiunge Repubblica Futura, che il governo intervenga anche sul tema abbonamenti per il trasporto degli studenti fuori territorio. Le scuole stanno per iniziare e il rimborso integrale dell’abbonamento non stimola di certo la riduzione del prezzo da parte dei vettori, soprattutto con il gasolio alle stelle.

