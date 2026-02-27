TV LIVE ·
Trasporto pubblico, SMUVI: il viaggio inaugurale dei Capitani Reggenti

Partiti dal parcheggio P9 i Capi di Stato, accompagnati dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori e dal direttore AASS Raoul Chiaruzzi, hanno raggiunto Palazzo Pubblico. A bordo un incontro speciale con il pilota Mattia Drudi e alcuni cittadini

di Giacomo Barducci
27 feb 2026

SMUVI è pronto a cambiare la concezione del trasporto pubblico a San Marino. Lunedì il via ufficiale del servizio; in anteprima il viaggio inaugurale dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Partiti dal parcheggio P9 i Capi di Stato, accompagnati dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori e dal direttore AASS Raoul Chiaruzzi, hanno raggiunto Palazzo Pubblico. A bordo un incontro speciale con il pilota Mattia Drudi e alcuni cittadini. 

La presenza di Drudi ha trasformato il viaggio anche in un momento di riflessione sulla sicurezza stradale e sull'importanza di una mobilità consapevole. Segreteria di Stato e AASS ricordano che SMUVI dal 2 marzo garantirà una copertura capillare del territorio gratuitamente fino al 30 settembre.

"SMUVI sicuramente contribuirà ad aumenterà la sicurezza per tutti quanti - afferma Drudi - si può uscire prenotando le corse e tornare a casa senza dover preoccuparsi di mettersi al volante".

Nel servizio l'intervista a Mattia Drudi (Pilota)




Riproduzione riservata ©

