Trasporto scolastico: basta la mascherina Ffp2 per i mezzi dedicati, green pass 'base' per quelli pubblici

Il ministero della Salute precisa che per usufruire del trasporto scolastico dedicato, gli studenti sono obbligati al solo uso della mascherina Ffp2, e non anche, come riferito ieri, del green pass base. Quest'ultimo è invece necessario per l'accesso ai mezzi pubblici per motivi di studio, quindi se si utilizzano mezzi non dedicati esclusivamente al trasporto degli studenti. Queste deroghe, proposte dal ministero del Trasporti, varranno fino al 10 febbraio.

