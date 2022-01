Trasporto scolastico: in Italia da lunedì 10 gennaio obbligo di super green pass per chi ha compiuto 12 anni La questione interessa direttamente molte famiglie sammarinesi. Sul fronte contagi, crescono i positivi totali ma meno ricoveri

Sale a 1418 il totale dei positivi attivi in territorio, dopo i 17 nuovi casi delle ultime 24 ore. In parallelo, in ospedale diminuiscono i ricoveri, 3 in meno: 19 i pazienti seguiti, di cui 5 in terapia intensiva. Questa mattina anche a San Marino lunghe code per sottoporsi al tampone all'ospedale di Stato, tra guarigioni, sospetti nuovi casi e necessità personali. In tema di vaccinazioni, la dose booster è stata ricevuta dal 41,35% della popolazione vaccinabile residente, fa sapere l'Iss. Le somministrazioni proseguono, dunque, e nuovi vaccini sono attesi per la prossima settimana. Proseguono i controlli sul territorio per il rispetto delle norme anti-contagio: sospesa un'attività a Serravalle per irregolarità e non mancano i casi di sanzioni per mancanza di green pass dove richiesto.

Intanto, molte le famiglie sammarinesi che si chiedono come comportarsi con i figli che vanno a scuola oltreconfine da lunedì 10 gennaio quando, in Italia, sarà richiesto il green pass rafforzato per il trasporto scolastico dai 12 anni compiuti. La Segreteria di Stato all'Istruzione fa sapere che il super green pass non è necessario per i ragazzi sammarinesi che partono da San Marino e vanno in Italia a bordo di mezzi del trasporto scolastico sammarinese. La questione si pone, invece, ad esempio, quando usano mezzi Start e, in generale, italiani.

A gestire la maggior parte dei viaggi degli studenti sammarinesi fuori territorio è la BonelliBus, spiegano gli addetti ai lavori. Sul suo sito, l'azienda specifica che il super green pass da lunedì sarà necessario, incluso il trasporto internazionale con San Marino. Per quanto riguarda la Fratelli Benedettini, invece, l'amministratore Roberto Benedettini spiega di essere “in attesa di specifiche indicazioni che saranno tempestivamente girate all'utenza”. In queste settimane, dice, “abbiamo sensibilizzato, sulla questione green pass, le autorità amministrative”. Ci risulta, prosegue Benedettini, “che vi siano state interlocuzioni, a vario livello, con autorità italiane”. La linea 'scolastica' San Marino-Riccione si svolge regolarmente, afferma l'impresa, “nel pieno rispetto delle norme anti-contagio”.

