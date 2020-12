Trasporto scolastico: le proposte dell'Associazione Pro Bimbi per “scongiurare” la DAD

Proposte e richieste che nascono dalla preoccupazione per una reintroduzione della DAD a rotazione nelle scuole medie. È l'Associazione Pro Bimbi a suggerire di predisporre un questionario per capire le necessità delle famiglie, se abbiano la possibilità di accompagnare e riprendere i figli a scuola, contribuendo così alla diminuzione dell'affollamento negli autobus. Richieste anche ai datori di lavoro, perché possano privilegiare una eventuale breve uscita dei genitori per andare a prendere i figli “piuttosto che avere una assenza per una intera settimana ogni tre, tornando ancora una volta – scrive l'Associazione Pro Bimbi – a penalizzare le mamme lavoratrici. Si chiede poi di valutare altre possibilità, tra le quali: predisporre un giorno di DAD a settimana alternando a rotazione le classi; affiancare pullman nelle linee o nei tratti di linea più affollati; prevedere due giri di pullman, uno immediatamente successivo all'altro con un leggero scaglionamento dell'orario di uscita di uno dei due ordini scolastici.

