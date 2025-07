BRACCIO DI FERRO Trattamento dei dati personali, San Marino vince contro TikTok in Tribunale Come riporta Il Resto del Carlino, è stato respinto il ricorso del colosso cinese dei social. Restano nelle casse del Titano i 3,5 milioni di euro di multa

Il colosso cinese TikTok ha perso in Tribunale contro l'Autorità garante per la protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino che, in questo modo, potrà tenersi i 3,5 milioni di euro di multa comminata. Il braccio di ferro tra il Davide biancazzurro e il Golia dell'estremo oriente risale ai mesi scorsi.

L'Autorità garante sammarinese aveva rilevato il mancato rispetto del regolamento sul trattamento dei dati personali. Le norme prevedono che i minori di 16 anni debbano chiedere il consenso ai genitori per iscriversi ai social network. Una procedura che però secondo l'organo sammarinese sarebbe facile da eludere. Di qui la sanzione milionaria.

TikTok a febbraio aveva pagato pur presentando ricorso al Tribunale sammarinese. Oggi Il Resto del Carlino ha diffuso la notizia che il ricorso è stato respinto in primo grado. Il programma di verifica dell'età degli utilizzatori della piattaforma non ha convinto Il commissario della legge. «Non viene citata nemmeno una azione - si legge nella sentenza citata dal quotidiano riminese - che corrisponda pienamente al corretto significato dell'etimo 'verifica' corrispondente all'accertamento dell'esistenza, della veridicità e dell'esattezza di qualcosa». Non si esclude il ricorso in secondo grado.

Non è la prima volta che l'Autorità Garante del Titano - formata dal presidente Umberto Rapetto, dal vice Elia Santi e da Patrizia Gigante - affronta un big della tecnologia mondiale. Nel 2019 Meta era stata sanzionata per violazioni in materia di dati personali. La sanzione per il gruppo di Facebook fu di quattro milioni di euro. Anche in quell'occasione Meta Inc. presentò ricorso e perse.

