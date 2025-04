RIMINI Travolta da un furgoncino sulla Consolare per San Marino: grave 72enne La donna è stata trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con trauma cranico. Illeso, ma sotto choc, il marito

Nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 15.15, una donna di 72 anni è stata investita da un furgoncino mentre camminava lungo il ciglio della Consolare per San Marino, in direzione del Titano. L'incidente, avvenuto all'altezza del bowling, ha provocato alla donna un grave trauma cranico. Soccorsa inizialmente dal personale del 118 intervenuto sul posto, vista la gravità delle condizioni, è stata richiesta l'eliambulanza proveniente da Ravenna, che l'ha trasferita al "Bufalini" di Cesena con codice di massima gravità. Illeso, seppur in stato di choc, il marito che camminava accanto a lei. Sulla dinamica indaga ora la Municipale di Riccione.

