“Tre Mattoni per San Marino”: Serenissima Gran Loggia dona 400 test sierologici

“Tre Mattoni per San Marino”: Serenissima Gran Loggia dona 400 test sierologici.

La Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino lancia i risultati della sottoscrizione internazionale - “Tre Mattoni per San Marino” - attivata fra le Grandi Logge di tutto il mondo, i cui proventi hanno permesso l’acquisto di ben 400 test sierologici per individuare precocemente i contagi. "La nostra speranza", dice il Gran Maestro Emidio Troiani, anche medico di Medicina Generale all'ISS, "è che questi test siano risolutivi per eradicare il virus e che la crisi finisca quanto prima consentendo a tutti un sereno ritorno alla normalità", ringraziando a nome dei Liberi Muratori Sammarinesi la Protezione Civile e gli operatori sanitari per quanto stanno facendo in aiuto della cittadinanza.



I più letti della settimana: