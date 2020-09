Tre settembre in sicurezza

Mascherine e ingressi contingentati per evitare assembramenti. La tradizionale tombola del 3 settembre quest'anno si è svolta in un clima particolare: partecipato ma in estrema sicurezza. Tutto esaurito nel piazzale dello Stradone, secondo il numero di capienza massimo disposto dalle autorità, che ha permesso il corretto svolgimento della festa, senza assembramenti.

A vincere la cinquina, pagata 2.500 euro, è stata la signora Patrizia Marchetti di Domagnano. Vittoria giunta dopo 10 minuti dall'inizio dell'estrazione. La prima tombola, dal valore di 15.000 euro, ha avuto invece due vincitori che si sono divisi il premio: Samuele Guiducci, di San Marino Città e Terzo Battazza, di Montefiore. Dopo 5 minuti vinta anche la seconda e ultima tombola, di 7.500 euro, da Vito Di Cillo di Bari.

Le celebrazioni per la festa della Repubblica sono proseguite anche in serata. Al campo Bruno Reffi lo spettacolo “Jbees in orchestra - Violins at the Discoteque”. Presenti anche i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Sul palco, la band dei Jbees, l’Orchestra Rimini Classica e la Corale San Marino, per un totale di 41 musicisti, con special guests, Roberto Moretti, Mario Mosca ed Emanuele Franca. Ad impreziosire il cast Monica Hill, la cantante sammarinese che vanta importanti collaborazioni con artisti del calibro di Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.