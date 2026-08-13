Tre turiste rischiano di annegare, Luke e Lucky si lanciano in mare e le salvano

Erano in vacanza e, almeno sulla carta, fuori servizio. Ma quando dalla spiaggia hanno sentito le grida d’aiuto provenire dal mare, Luke e Lucky, due golden retriever addestrati al salvataggio, non hanno esitato a entrare in azione. Il loro intervento, insieme a quello del padrone e dei bagnini accorsi da uno stabilimento vicino, ha permesso di soccorrere tre turiste che rischiavano di annegare.

È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 12 agosto sulla spiaggia libera di Marina Romea, nel ravennate, come riportato dal Corriere Romagna. Le tre donne, turiste milanesi di circa sessant’anni, si trovavano a una distanza di 80-90 metri dalla battigia quando le onde hanno iniziato a trascinarle verso la scogliera.

A rendersi conto della situazione è stato Paolo Elmo, appartenente alla Scuola italiana cani salvataggio Emilia-Romagna, che si trovava in spiaggia con Luke e Lucky.

La situazione era delicata. Le donne erano ormai vicine alla scogliera e in un tratto nel quale, tra le secche, l’acqua può raggiungere anche i tre metri di profondità. Una delle tre è finita contro gli scogli, riportando alcune ferite fortunatamente non gravi. È stata soccorsa da due bagnini arrivati da uno stabilimento vicino. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera e la turista è stata successivamente trasportata all’ospedale di Ravenna. Per le altre due donne sono entrati in azione Elmo e i suoi cani.

Luke ha contribuito al recupero della prima turista, riportata verso la riva. Elmo è quindi tornato in acqua per raggiungere la seconda. Durante il secondo intervento, però, anche il soccorritore si è trovato in difficoltà a causa della profondità dell’acqua e della fatica accumulata. A quel punto è stato Lucky ad aiutarlo: Elmo si è aggrappato al pelo del golden retriever, che lo ha trascinato fino a un tratto di secca, consentendo di completare il soccorso.

Una volta tornati sulla spiaggia, Luke e Lucky sono stati accolti dall’affetto dei numerosi bagnanti che avevano assistito alla scena. In tanti si sono avvicinati per accarezzarli e complimentarsi con il loro padrone.







