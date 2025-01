MEDIO ORIENTE Tregua a Gaza, Padre Ibrahim Faltas: "Non fermarsi qui, serve soluzione a due stati" Il Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa ha parlato anche delle difficoltà economiche di molti cristiani a causa del mancato arrivo di Pellegrini nei principali luoghi di culto da orami 15 mesi

È arrivato il tanto atteso annuncio della tregua nella Striscia di Gaza tra Hamas e Israele, un momento di gioia anche per Padre Ibrahim Faltas Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa: "Sono a Gerusalemme in questo momento, tutti aspettavamo questo giorno dopo quindici mesi. Una cosa che veramente mi sento felice dire è che i bambini che abbiamo portato in Italia da Gaza per essere curati, tutti, mi hanno mandato un messaggio in italiano di gioia per questo giorno. Solo con il dialogo si può risolvere tutto e per questo chiediamo alla comunità internazionale di intervenire. Non bisogna fermarsi qui, bisogna continuare, andare avanti per realizzare una pace vera, duratura, finire il problema tra Palestina e Israele. L'unica soluzione è di fare due stati per due popoli".

Tregua essenziale anche per la Terra Santa: i principali luoghi di culto, infatti, sono senza pellegrini da 15 mesi: "Sono anche direttore di Casanova di Gerusalemme e per prenotare una stanza un tempo bisognava farlo con 3 anni di anticipo. Adesso è chiusa dall'8 di ottobre 2023 e tutta la gente di Betlemme e da ormai 15 mesi senza lavoro, senza entrata, senza niente".

Nel servizio l'intervista a padre Ibrahim Faltas (Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa)

