MALTEMPO Tregua dal caldo dura poco: disagi e problemi tra San Marino e Rimini, ma resta il problema siccità Nuova raccomandazione dell'Azienda dei Servizi per limitare gli sprechi. Sul Titano consumi per 10 milioni di litri di acqua al giorno

E' durata solo poche ore la tregua dal caldo afoso: il maltempo che oggi ha colpito diverse zone della penisola, dalle Alpi fino alla Sicilia, ha portato a un abbassamento delle temperature. Ma già dall'inizio della prossima settimana si tornerà a 38-39 gradi al centro-nord. E farà caldo, secondo le previsioni, fino a oltre Ferragosto.

I nubifragi hanno lasciato una scia di disagi e danni. A San Marino allagamenti, strade inondate e problemi in alcune zone tra cui Valdragone, in via Fontevecchia. A Rimini i Vigili del Fuoco hanno ricevuto un centinaio di chiamate. Caduti 74 millimetri di pioggia in un'ora e mezzo. Allagamenti, sottopassi chiusi e blackout.

I temporali violenti ma concentrati in pochissimo tempo non aiuteranno a risolvere il problema della siccità, spiegano gli esperti. In Sardegna gli invasi sono al 50 per cento e c'è preoccupazione per l'autunno. In Provincia di Enna, in Sicilia, l'acqua viene razionata. In Romagna la diga di Ridracoli è al 68% della capienza.

In questi giorni a San Marino si consumano circa 10 milioni di litri d'acqua al giorno, spiegano dall'Azienda dei Servizi: tra il 10 e il 15 per cento in più rispetto a quanto gli addetti ai lavori si aspetterebbero. Tanto che l'Aass ha diffuso una nuova raccomandazione agli utenti, per limitare gli sprechi. Al momento non sono previste restrizioni, ma l'Azienda invita a ridurre, se possibile, l'irrigazione di orti e giardini; a lavare l'auto solo negli impianti con sistemi di recupero idrico e a installare i frangigetto sui rubinetti. Fondamentale, poi, usare in modo razionale gli scarichi del wc ed elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie, chiudere l'acqua della doccia quando ci si insapona e appurare che non ci siano perdite tenendo sotto controllo il contatore.

