Trenino Bianco Azzurro, il 29 giugno l’inaugurazione del nuovo tratto: presenti i Capitani Reggenti

Il Trenino Bianco Azzurro guarda al futuro. Lunedì 29 giugno alle 18.30, nel piazzale della Stazione di San Marino, sarà inaugurato il prolungamento della sede ferroviaria tra la galleria Montale e il piazzale della Stazione, realizzato dalla Segreteria di Stato per il Territorio e dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l’Associazione Treno Bianco Azzurro.

La cerimonia si aprirà alle 18.30 e potrà contare sulla partecipazione degli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Seguiranno il taglio del nastro e la presentazione del nuovo servizio, mentre al termine dell’evento sarà offerto un buffet aperto ai partecipanti.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto di valorizzazione della storica ferrovia sammarinese. Il nuovo tratto consente infatti di estendere il percorso del convoglio di circa 100 metri fino al centro del piazzale della Stazione, rendendo il trenino ancora più accessibile e visibile ai visitatori. L’obiettivo dichiarato dalle istituzioni sammarinesi è quello di trasformare il Treno Bianco Azzurro in una delle principali attrazioni turistiche della Repubblica, valorizzando un pezzo importante della storia ferroviaria del Titano e offrendo ai turisti un’esperienza sempre più completa.

Ma il progetto guarda ancora più lontano. Come ribadito in più occasioni, il traguardo finale resta il progressivo recupero dell’antica linea ferroviaria fino a Borgo Maggiore, integrando il servizio con la funivia e rafforzando la mobilità turistica del centro storico.















