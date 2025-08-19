Treno Bianco Azzurro: adottato il progetto per il prolungamento della tratta

Dopo tanti anni sembra potersi concretizzare il progetto di estensione della sede ferroviaria Galleria Montale – Piazzale della Stazione del Treno Bianco Azzurro. È stata infatti adottata la delibera per avviare i lavori. “Dal punto di vista tecnico – spiega il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci - l’intervento è stato concepito in modo da garantire un uso promiscuo e funzionale dell’area, permettendo la coesistenza del prolungamento del binario con il mantenimento degli spazi destinati alla mobilità e alla sosta dei pullman”.

Confermata la sinergia con la Segreteria al Turismo, aggiunge Ciacci: “Il treno storico non è soltanto un elemento identitario e culturale, ma anche un volano di attrattività turistica, capace di integrarsi con altre infrastrutture strategiche come la Funivia”.

"Noi speriamo in questo progetto da più di dieci anni - afferma Yuma Terenzi, presidente Associazione Treno Bianco Azzurro - e questa volta sembra più concreta la cosa. Adesso vediamo, perché io sono sempre un po' scettico, abbiamo sentito tante promesse negli anni, lo facciamo, non lo facciamo, questa volta, grazie anche a tutte le commissioni che hanno dato l'ok, i decreti, speriamo che all'inizio dell'anno prossimo, gennaio febbraio, possano partire i lavori e come ho detto io ai Segretari di Stato, se non la prima picconata dell'inizio lavori, la seconda la voglio dare io".

Nel servizio l'intervista a Yuma Terenzi (Presidente Associazione Treno Bianco Azzurro)



