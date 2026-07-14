SUI BINARI DELLA STORIA Treno Bianco Azzurro, approvata assicurazione da 35 mila euro e aggiornata la gestione Alla vigilia dell'avvio delle corse gratuite estive, il Congresso di Stato ha ridefinito alcune competenze tecniche e autorizzato la copertura assicurativa fino a marzo 2027

Treno Bianco Azzurro, approvata assicurazione da 35 mila euro e aggiornata la gestione.

Prima dell'avvio delle corse gratuite estive del Treno Storico Bianco Azzurro, iniziate il 10 luglio, il Congresso di Stato ha ulteriormente rafforzato il quadro delle garanzie per la gestione del convoglio approvando una specifica copertura assicurativa e ridefinendo alcuni aspetti organizzativi.

Con una delibera adottata il 7 luglio, il governo ha infatti parzialmente modificato il precedente provvedimento del 2 giugno sulla gestione del treno, approvando una copertura assicurativa del valore complessivo di 35 mila euro e autorizzando una spesa di 25.300 euro per il premio assicurativo premio assicurativo pro-rata relativo al periodo compreso tra il 10 luglio 2026 e il 31 marzo 2027.

La delibera ha anche rivisto la gestione delle competenze tecniche, eliminando il supporto dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Aass) per gli aspetti elettrici e meccanici e confermando invece in capo all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Aaslp) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili del complesso ferroviario.

Il provvedimento è arrivato giusto in tempo per l'avvio delle corse gratuite estive sulla nuova tratta di 950 metri tra la stazione e il capolinea nel bosco oltre la galleria Montale, inserendosi nel percorso con cui il governo aveva definito l'assetto transitorio della gestione del Treno Storico Bianco Azzurro in vista dell'individuazione del modello organizzativo definitivo dopo il 1° settembre.

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