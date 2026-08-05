Treno Bianco Azzurro, il 6 e 7 agosto visite alla motrice e racconto della sua storia ma il mezzo resterà fermo

L'Associazione Treno Bianco Azzurro informa che, in occasione dell’evento in programma giovedì 6 e venerdì 7 agosto, la motrice resterà ferma e non effettuerà corse.

Giovedì l’apertura sarà dalle 20:30 alle 23:00, mentre venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Durante le aperture, il personale di ATBA racconterà la storia del mezzo e accompagnerà i visitatori alla scoperta della motrice, che potrà essere visitata ma non sarà in movimento. L’organizzazione si scusa con l’utenza per il disagio.







