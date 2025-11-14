TERRITORIO E TURISMO Treno Bianco Azzurro: il binario si allunga di 100 metri Primi passi concreti per la realizzazione di una porzione di rotaie che permetta l'arrivo nel cuore del piazzale dell'Ex Stazione.

Il viaggio del Treno Bianco Azzurro si allunga di 100 metri. Primi passi concreti per la realizzazione di una porzione di rotaie che permetta l'arrivo nel cuore del piazzale dell'Ex Stazione. E definizione dei lavori: secondo le relative delibere dall'inizio del 2026 a Pasqua dello stesso anno.

"Ci stiamo adoperando per la logistica di cantiere - spiega Matteo Ciacci, segretario al Territorio -, per l'avvio dei lavori, anche perché sono state stanziate le risorse ed è stata anche attivata la procedura di appalto-concorso. Un progetto importante che ci vede impegnati Turismo e Territorio al fine di raggiungere questo importante obiettivo. C'è da rimarcare il fatto che ci sarà una zona promiscua, dove verranno mantenuti i parcheggi per i residenti, il prolungamento del trenino e anche le aree di sosta per i pullman".

In una riunione tecnica a confronto la Segreteria e Ufficio del Turismo, la Segreteria al Territorio e tutte le figure tecniche coinvolte in questo lavoro: aziende dei servizi e dei lavori pubblici, parcheggi e trasporti. Il progetto comincia a diventare realtà.



"Finalmente verranno fatti i famosi 100 metri di questo trenino che avranno uno scopo molto chiaro e preciso - illustra Federico Pedini Amati, segretario al Turismo -: aumentare l'interesse turistico. La missione è quella di arrivare fino a Borgo Maggiore. Con il collega stiamo cercando di presentare il progetto fino a Borgo Maggiore, nella cosiddetta zona Unesco, attraverso le gallerie, partecipando a bandi europei".

Nel video le interviste a Matteo Ciacci (segretario al Territorio) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

