Treno bianco azzurro: la Reggenza visita la mostra, riattivata la motrice per un breve percorso Dai volontari la richiesta di fondi per sostenere l'iniziativa

Un percorso espositivo con oggetti originali e ricostruzioni dell'epoca della ferrovia Rimini-San Marino: il telefono utilizzato nella vecchia stazione, una traversina consumata dal tempo e testimonianze del passato. I Capitani Reggenti hanno visitato la mostra curata dai volontari dell'Associazione Treno Bianco Azzurro. Un'iniziativa culturale che, come le altre, ha subito una battuta d'arresto a causa delle limitazioni anti-Covid, ma i promotori pensano alla riapertura quando la situazione migliorerà. Per l'occasione, è stata riattivata la motrice che ha percorso il breve tratto dalla zona ex stazione fino all'uscita della galleria Montale.

Nel servizio, l'intervista a Giancarlo "Yuma" Terenzi, vice presidente Associazione Treno Bianco Azzurro

