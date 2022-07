Treno bianco azzurro: obiettivo riattivare un tratto di ferrovia, il 12 luglio incontro a Roma

Il treno Bianco Azzurro potrebbe tornare a percorrere un tratto della storica ferrovia: lo annuncia il segretario di Stato Federico Pedini Amati, dopo il bilaterale a Sorrento - all'evento dei giovani per il turismo – con l'omologo Massimo Garavaglia e la ministra delle Politiche giovanili Fabiana Dadone. Il 12 luglio un incontro al Ministero del Turismo a Roma. Tra le ipotesi, quella di intercettare risorse economiche europee e della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane.

Al Global Youth Tourism Summit, promosso da Organizzazione Mondiale del Turismo e Ministero, giovani da più di 60 Paesi hanno detto la loro sui nuovi modi di viaggiare e di accogliere, guardando alla sostenibilità. Presenti anche le sammarinesi Lucrezia Piergiovanni e Rebecca Mini. Tra i primi risultati del summit - che terminerà domenica 3 luglio – un documento con le linee guida per il futuro.

San Marino ha presentato le iniziative per il settore, come il marchio The Lovely Places nato dopo l'avvio del progetto turistico territoriale del 2020. Il 29 luglio un evento al Kursaal con il ministro Garavaglia e rappresentanti dello Unwto, delle due Regioni e i sindaci dei 118 Comuni.

Nel servizio, l'intervista a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)