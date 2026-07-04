Treno bianco azzurro: passeggera oltre 80 anni fa, la testimonianza della signora Elvira

E' nata nell'anno di inizio servizio del treno bianco azzurro la signora Elvira, classe 1932, di Serravalle. Mente lucida e spirito ancora giovane a 94 anni, ricorda quando con il trenino si viaggiava dal monte fino a valle, per proseguire poi verso Rimini. La tratta fu soppressa nel '44, più di 80 anni fa, ed è sempre più difficile trovare testimonianze dirette.

La storia della ferrovia si intreccia, poi, con i tragici fatti della guerra. Le gallerie diventarono luogo di rifugio e salvezza per tantissimi sfollati. Elvira descrive con dettagli ancora precisi come si viveva all'interno di quei tunnel affollati.

Oltre alla storia e ai ricordi, Elvira si definisce cittadina del mondo. Nella sua vita una serie di successi sportivi: nel 2007, a 75 anni, si è laureata vice campionessa italiana nei 100 metri stile libero ai master di Chianciano, con record italiano nei 50 dorso.

Nel servizio la testimonianza di Elvira Terenzi









