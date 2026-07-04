TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:16 Mercati, Chiorino: “Petrolio come prima della guerra, oro sotto i minimi del 2013” 18:05 Trump dimentica San Marino, maggioranza e opposizione lo correggono sui social 17:02 Paolini agli ottavi di finale, in campo oggi anche Berrettini, Cobolli e Sonego 16:56 “Sfida per la vittoria”, il futuro della ricerca e il sostegno della rete 16:36 Forlì pesca ancora a Rieti: ecco il tiratore Fabio Mian 13:52 Formula 1: Kimi Antonelli vince la sprint a Silverstone 10:16 Sorpasso azzardato e poi il frontale: caccia al pirata della strada
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Treno bianco azzurro: passeggera oltre 80 anni fa, la testimonianza della signora Elvira

Elvira Terenzi, 94 anni di Serravalle, ricorda il trenino e racconta, con dettagli ancora precisi, come si viveva all'interno delle gallerie rifugio per gli sfollati

di Mauro Torresi
4 lug 2026

E' nata nell'anno di inizio servizio del treno bianco azzurro la signora Elvira, classe 1932, di Serravalle. Mente lucida e spirito ancora giovane a 94 anni, ricorda quando con il trenino si viaggiava dal monte fino a valle, per proseguire poi verso Rimini. La tratta fu soppressa nel '44, più di 80 anni fa, ed è sempre più difficile trovare testimonianze dirette.

La storia della ferrovia si intreccia, poi, con i tragici fatti della guerra. Le gallerie diventarono luogo di rifugio e salvezza per tantissimi sfollati. Elvira descrive con dettagli ancora precisi come si viveva all'interno di quei tunnel affollati.

Oltre alla storia e ai ricordi, Elvira si definisce cittadina del mondo. Nella sua vita una serie di successi sportivi: nel 2007, a 75 anni, si è laureata vice campionessa italiana nei 100 metri stile libero ai master di Chianciano, con record italiano nei 50 dorso.

Nel servizio la testimonianza di Elvira Terenzi





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità