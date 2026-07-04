SUL FILO DEI RICORDI Treno bianco azzurro: passeggera oltre 80 anni fa, la testimonianza della signora Elvira Elvira Terenzi, 94 anni di Serravalle, ricorda il trenino e racconta, con dettagli ancora precisi, come si viveva all'interno delle gallerie rifugio per gli sfollati

E' nata nell'anno di inizio servizio del treno bianco azzurro la signora Elvira, classe 1932, di Serravalle. Mente lucida e spirito ancora giovane a 94 anni, ricorda quando con il trenino si viaggiava dal monte fino a valle, per proseguire poi verso Rimini. La tratta fu soppressa nel '44, più di 80 anni fa, ed è sempre più difficile trovare testimonianze dirette.

La storia della ferrovia si intreccia, poi, con i tragici fatti della guerra. Le gallerie diventarono luogo di rifugio e salvezza per tantissimi sfollati. Elvira descrive con dettagli ancora precisi come si viveva all'interno di quei tunnel affollati.

Oltre alla storia e ai ricordi, Elvira si definisce cittadina del mondo. Nella sua vita una serie di successi sportivi: nel 2007, a 75 anni, si è laureata vice campionessa italiana nei 100 metri stile libero ai master di Chianciano, con record italiano nei 50 dorso.

Nel servizio la testimonianza di Elvira Terenzi

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