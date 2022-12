Treno Bianco Azzurro: primo viaggio inaugurale per i turisti Nell'ambito del Natale delle Meraviglie la storica elettromotrice torna in vita e attraversa Galleria Montale

La magia del Natale incontra la storia. In linea con il tema di quest'anno – il Polar Express – torna in vita l'amato treno Bianco Azzurro. E' il suo primo viaggio ufficiale con il pubblico: pochi minuti attraverso la galleria Montale, ma tanto basta per provare l'emozione di un tuffo nel passato. Fa un certo effetto sentire gli scricchiolii del legno, antica “voce” dell'elettromotrice. Affascinanti, poi, gli arredi del vagone: poltrone in velluto rosso per la prima classe, legno e imbottite in pelle per la terza. Un gioiello da custodire e mostrare al mondo, che quando inaugurò la prima corsa – nel lontano 1932 – seppe distinguersi per innovazione.

Fu il primo treno elettrico nella regione, mentre a Rimini si viaggiava ancora a carbone. 40 i posti a sedere, ma per ora potrà trasportare solo dieci persone. Si scende alla Fermata della “Cella Bella”. Poi si torna indietro. 4 corse, tutti i weekend, fino all'8 gennaio.

Nel servizio l'intervista a Giancarlo Terenzi, Associazione Treno Bianco-Azzurro; Valeriano Vagnini, macchinista responsabile movimentazione; Massimiliano Marchetti responsabile manutenzione.

