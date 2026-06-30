Treno bianco azzurro: "Si realizza un sogno". Con la Reggenza primo viaggio sul nuovo tratto

Sono passati 82 anni dall'ultima corsa del treno bianco azzurro. Dopo quasi un secolo, l'elettromotrice AB-03 torna nel piazzale della ex Stazione di San Marino Città, grazie al nuovo tratto di 140 metri che consente al treno di andare oltre la galleria Montale e avere, di nuovo, il piazzale come capolinea. Al taglio del nastro hanno partecipato i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. Un progetto promosso dalle Segreterie di Stato al Territorio e al Turismo che ha visto la collaborazione, tra gli altri, dell'Associazione ATBA e il sostegno della Fondazione FS italiane.

Gran parte della ferrovia non c'è più: restano foto e video d'epoca del periodo in cui il trenino arrivava fino a Rimini: la linea fu attiva dal 1932 al '44. Il terminal di Città diventa luogo di memoria collettiva. Nelle gallerie trovarono, infatti, riparo gli sfollati della Seconda guerra mondiale. Oggi il dialogo tra ricordo, cultura e valorizzazione del territorio viene raccontato tramite l'opera di Eron, sulla facciata del piazzale.

Dopo l'inaugurazione, il primo viaggio sul nuovo tratto che porta, in totale, a 950 metri di ferrovia storica (nel 2012 la prima riattivazione). L'obiettivo è aumentare l'interesse turistico verso il trenino. Resta l'intenzione di ripristinare e allungare il percorso originario, arrivando fino a Borgo Maggiore.

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (segretario di Stato al Territorio), Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e Giancarlo "Yuma" Terenzi (vicepresidente Associazione Treno Bianco Azzurro)







