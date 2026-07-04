SUI BINARI DELLA STORIA Treno Bianco Azzurro, via alle corse estive gratuite: ecco orari, calendario delle corse e novità sulla gestione Si parte venerdì 10 luglio alle 10:00, massimo 20 passeggeri per viaggio e nessuna prenotazione. Il Congresso di Stato affida la gestione all'Associazione Treno Bianco Azzurro fino al 30 settembre, in attesa di una soluzione definitiva

Treno Bianco Azzurro, via alle corse estive gratuite: ecco orari, calendario delle corse e novità sulla gestione.

Un viaggio gratuito per tutta l'estate e una gestione tecnica definita per garantire la piena operatività del convoglio storico. A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo tratto del Treno Storico Bianco Azzurro, sono state pubblicate le date e gli orari in cui sarà possibile salire sulle carrozze, mentre il Congresso di Stato ha messo a punto l'assetto organizzativo che consentirà al convoglio sammarinese di tornare a muoversi con continuità.

Il servizio prenderà il via venerdì 10 luglio alle 10:00. Fino a tutto settembre, sarà possibile viaggiare sui 950 metri di binari, dalla stazione al capolinea nel bosco fuori dalla galleria Montale e ritorno, tutti i venerdì e i sabati dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30, le domeniche dalle 10:00 alle 12:00. Fanno eccezione le giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto in cui il servizio non sarà disponibile.

Dall'ATBA - Associazione Treno Bianco Azzurro - fanno sapere che l'esperienza dura circa 40 minuti e che saranno trasportate al massimo 20 persone per corsa. L'ingresso, come detto, è libero. I biglietti si prenderanno in loco e non si fanno prenotazioni online, telefoniche o via email. Viene inoltre spiegato che "in caso di mancanza delle condizioni di sicurezza, le corse verranno sospese senza preavviso".

Nuova gestione



Con una delibera del 2 giugno scorso, in primis il Governo ha stabilito che fino al 30 settembre 2026 il viaggio a bordo dell'Elettromotrice AB-03 sarà gratuito per cittadini, residenti e turisti, con l'obiettivo di "valorizzare il progetto e favorirne la fruizione da parte di cittadini, residenti e turisti", scrive il Congresso.

Sul piano gestionale, è stata scelta una soluzione transitoria fondata su una sinergia pubblico-privato. La gestione del servizio di movimentazione dell’Elettromotrice AB-03 viene affidata all’Associazione Treno Bianco Azzurro, che si occuperà anche della valorizzazione, promozione e fruizione turistico-culturale "quali visite guidate, attività turistiche, eventi e progetti". Il gruppo di appassionati che da 15 anni si occupa di valorizzare il treno, si potrà avvalere delle competenze tecniche e specialistiche necessarie.

A coordinare le attività di valorizzazione e promozione sarà l’Ufficio del Turismo "al fine di garantirne il pieno inserimento nell’offerta turistica della Repubblica" si legge nella delibera. All'Aaslp spetterà garantire il supporto relativo alle manutenzioni delle opere civili e all’infrastruttura ferroviaria, mentre l’Aass dovrà assicurare il supporto tecnico per gli aspetti elettrici e meccanici necessari alla funzionalità del convoglio e degli impianti.

La delibera autorizza inoltre un contributo di 15 mila euro all'Associazione Treno Bianco Azzurro per garantire il servizio, prevede la copertura assicurativa delle attività e dispone l'assegnazione temporanea del macchinista Valeriano Vagnini dall'Aaslp al Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura dal 29 giugno al 1° settembre.

Entro la stessa data il governo dovrà stabilire il modello gestionale definitivo del “Treno Storico Bianco Azzurro San Marino”, disciplinando - si legge nella delibera - "l’assetto organizzativo del servizio e individuando i soggetti responsabili delle attività di esercizio, movimentazione, manutenzione, valorizzazione, promozione, sviluppo, copertura assicurativa, sicurezza e gestione economico-finanziaria, nonché le rispettive competenze, responsabilità e modalità di coordinamento".

Gestione tra passato e futuro

La gestione del treno sammarinese è al centro di ragionamenti dell'amministrazione da molti anni. Dall'inizio della sua rinascita, nel 2011, le carrozze sono state gestite dall'Aaslp che si è occupata del restauro e del ripristino dei binari nella galleria. Nella primavera 2019 il governo di allora affidò l'infrastruttura all'Aass, in vista del ritorno dei rotabili al trasporto pubblico. Il governo successivo nell'ottobre 2021 riportò la gestione in capo all'Aaslp.

Resta invece il nodo omologazione. Ad oggi il Treno Bianco Azzurro non risulta omologato come mezzo di trasporto pubblico o di linea ordinario, ma è attivo esclusivamente come attrazione turistica storica e culturale. In Italia la Legge sulle Ferrovie Turistiche prevede, ad esempio, un principio di "deroga guidata" rispetto agli altrimenti molto rigidi protocolli di sicurezza per i convogli ordinari. Il treno deve adottare misure compensative per garantire il livello di integrità globale e adottare una manutenzione certificata da organismi specializzati, come la Fondazione FS Italiane.

Anche senza certificazioni, l'Associazione Treno Bianco Azzurro e l'Aaslp da anni si occupano della manutenzione e della sicurezza dei sistemi dell'AB03, che dal Natale 2022 è tornata a trasportare con sempre più frequenza turisti e scolaresche all'interno della galleria Montale.

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