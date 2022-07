Treno Biancoazzurro, il sindaco Ugolini: "Crediamo in questo progetto"

“È un progetto in cui crediamo e lo sosterremo come amministrazione”. Il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini si dice consapevole dell'importanza di una infrastruttura che diventerà legame tangibile della storia di buon vicinato che caratterizza il Comune di cui è diventato primo cittadino a giugno e la Repubblica di San Marino. L'intervista a margine del forum TTT, al quale ha partecipato il ministro Garavaglia che sul Treno bianco azzurro, come vi abbiamo dato conto venerdì, ha preso impegni precisi. L'infrastruttura ha smesso di funzionare dopo la seconda guerra mondiale e da allora si dibatte sulla sua riattivazione. Alcune stazioni lungo il tracciato sono diventate delle abitazioni. "Ogni anno San Marino viene visitata da 2 milioni di persone", ha spiegato il ministro. "Se questi turisti dovessero arrivare metà in auto e metà in treno, ecco implicita la sostenibilità economica, oltre a quella ambientale. Si tratta di argomenti che abbiamo già approfondito al ministero con il segretario al Turismo Federico Pedini Amati e con l'ing. Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs". "Una volta ripristinato, questo trenino non ha nulla da invidiare a quello svizzero del Bernina”. La prima parte del progetto prevede il ripristino della tratta San Marino - Coriano.

Sentiamo il sindaco del Comune, Gianluca Ugolini