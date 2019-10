Trento la più ecologica, balzo in avanti di Pesaro, Rimini sale al 23esimo posto

Trento scalza Mantova dalla classifica di città più ecologica stilata da Legambiente e Il Sole24 ore. Fotografa le performance ambientali di 104 città capoluogo di provincia. Le aree di misurazione sono 5: qualità dell'aria; consumo e dispersione dell'acqua; mobilità; rifiuti e ambiente urbano.

Sul podio anche Bolzano, mentre al 5 posto troviamo Parma, che precede Pesaro (6^), che risale ben 18 posizioni. Infatti è al secondo per solare termico e fotovoltaico. Stessa performance di Ferrara (10^) nella top ten delle città più green della Penisola. In salita di 6 capoluoghi anche Rimini che si attesa al 23 esimo posto.

Ferrara è prima per raccolta differenziata, Matera nel verde, Reggio Emilia per le piste ciclabili ed Enna per qualità dell'aria.