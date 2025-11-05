GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE Triage infermieristico: Federico Podeschi da San Marino all'Iraq per formare il personale iracheno L'attività del GFT nasce a San Marino nel 1996 con i primi corsi realizzati al Teatro Titano che hanno consentito di avviare l'attività di triage infermieristico in Repubblica e in Italia

“Un esperienza importante sia dal punto di vista umano che formativo”: commenta così Federico Podeschi, infermiere del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato, l'ultima attività di formazione svolta in Iraq. Da oltre 20 anni Podeschi fa parte del Gruppo Formazione Triage per diffondere gli standard internazionali.

"In Iraq, quello che abbiamo fatto - racconta Federico Podeschi, Segretario Nazionale GFT - è stata proprio una formazione sul campo, dove ogni giorno scendevamo in pronto soccorso a fianco agli infermieri di triage, in pronto soccorso, gestendo proprio i casi e accogliendo i pazienti alla valutazione di triage. Questo ci ha permesso di consolidare in maniera importante i contenuti già espressi in aula dai colleghi. È stata importante la continua presenza dei mediatori culturali e degli interpreti. Siamo sempre stati accolti con disponibilità e abbiamo avuto proprio espressione di grande gratitudine dai colleghi iracheni, raggiungendo degli ottimi obiettivi e delle buone performance su quello che è il triage, secondo il nostro modello e quindi secondo i criteri internazionali. Mi sento di esprimere un ringraziamento, oltre che alle istituzioni che ci hanno coinvolto, in primis al San Donato Milanese, anche alle istituzioni sanmarinesi, in particolare al Dipartimento Affari Esteri, che mi ha facilitato notevolmente nella realizzazione di questa missione".

L'attività del GFT nasce a San Marino nel 1996 con i primi corsi realizzati al Teatro Titano che hanno consentito di avviare l'attività di triage infermieristico in Repubblica e in Italia.

"Il Gruppo Formazione Triage - spiega Daniele Marchisio, presidente GFT - è una società scientifica che è riconosciuta anche a livello ministeriale, accreditata a livello ministeriale del Ministero della Salute in Italia, che dal 1996 ha lavorato per introdurre in Italia, quello che ormai è diventato e previsto dalle norme, la funzione di triage Infermieristico in pronto soccorso. Per anni la formazione di tutt'Italia si è svolta proprio a San Marino, in una sede storica al Teatro Titano e in altre zone. Realizziamo della formazione per medici, infermieri, ostetriche e infermieri pediatriche, non solo in Italia e nella Repubblica di San Marino, ma in maniera anche un po' così spontaneistica, collaboriamo con organismi internazionali, abbiamo sviluppato dei progetti in Svizzera, dove abbiamo lavorato per il modello elvetico di triage, in Costa d'Avorio e adesso in Iraq. Devo dire che la cosa bella e arricchente di queste cose - aggiunge - che contraddistingue anche un po' la nostra società scientifica, è proprio il fatto che oltre a insegnare si impara tanto. Infatti è veramente importante questa collaborazione, sia con i responsabili e gli operatori del gruppo San Donato, il dottor Vincenzo Carrozza e altre persone che si occupano della formazione e dello sviluppo di progetti in loco, che con i responsabili locali, il responsabile medico, il responsabile infermieristico e tutte le altre persone che ogni giorno provano a fare un'attività per loro nuova, ma che inizia a dare i suoi frutti perché inizia ad aumentare la qualità dell'assistenza offerta alla popolazione irachena. Triage nasce in Inghilterra e in America. La società scientifica che per primo ha portato il triage in Italia, andando a prendere le cose estere, nasce a San Marino, è formata da medici e infermieri di tutta Italia e la potenza di questa cosa è proprio questo, il fatto che sia in tanti e quindi non sia autoreferenziali. Però l'inizio è stato San Marino".

Nel servizio le interviste a Federico Podeschi (Segretario Nazionale GFT) e Daniele Marchisio (Presidente GFT)

