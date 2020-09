SAN MARINO Trojan in mail fasulle, sotto attacco diverse caselle sammarinesi. Segreteria Interni invita a non aprire allegati

Il tam tam è stato lanciato su Facebook da alcuni consiglieri e dall'Unione Consumatori Sammarinesi. Nella giornata di oggi tantissime mail fasulle sono state spammate a tutta la popolazione con indirizzi riconducibili a Governo, Pubblica Amministrazione, Organismi politici ed Enti pubblici. Nella maggior parte dei casi nel testo veniva fornita una password e un link in cui inserirla per scaricare video o documenti. In altre invece si veniva invitati a conferenze stampa o appuntamenti negli uffici pubblici.

La Segreteria di Stato agli Interni ha immediatamente attivato l'ufficio informatica per far luce sull'accaduto e per la giornata odierna è stato bloccato il traffico mail in entrata ed in uscita verso i domini @pa.sm e @gov.sm da parte di indirizzi esterni. Molto importante, evidenzia la Segreteria Interni, eliminare tutte le mail sospette e sopratutto non aprire gli allegati. In alcuni casi inoltre le mail potrebbero arrivare anche da organi di informazione e associazioni.

