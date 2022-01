COVID-19 SAN MARINO Troppi tamponi e circa 200 positivi da questa mattina: per esito alcuni dovranno attendere domani

Un uomo di 96 anni e una donna di 90 le ultime due vittime della pandemia, spirate a San Marino dopo l'ultimo aggiornamento dei numeri risalente al 31 dicembre. Negli stessi giorni rilevati ben 285 nuovi positivi, di cui 117, ieri. I ricoveri scendono da 26 a 24 e calano di un'unita, a 5, i pazienti in terapia intensiva. 181 le guarigioni e il totale dei casi attivi sale a 1.122. 1.098 persone sono seguire al domicilio, ma ce ne sono altre 320 costrette a casa dalla quarantena.

Dall'analisi settimanale della curva dei contagi emerge che dal 27 dicembre al 2 gennaio sono state rilevate ben 831 infezioni su 4.008 tamponi, con un tasso di positività del 20,73%. Nello stesso arco di tempo 520 guarigioni. Tutti numeri da record, rispetto alle settimane precedenti, anche per l'arrivo in territorio della variante Omicron. I vertici sanitari ne sono convinti nonostante non sia ancora stata sequenziata in tamponi eseguiti a San Marino. L'Iss intanto fa sapere che, visto l'alto numero di tamponi e di positivi rilevati da questa mattina – oltre 200, pare, ma il numero verrà ufficializzato domani – non ci sarà modo di contattare tutti i diretti interessati per l'esito entro la serata e quindi verranno contattati entro la giornata di domani.

