Troupe televisive a San Marino: l'USOT invita al rispetto delle regole.

In un messaggio sui social network l'USOT si rivolge alla cittadinanza. " In Repubblica -scrivono- stanno girando troupe televisive che cercano di cogliere in fallo ristoranti e bar, perciò invitiamo ancora una volta gli operatori a un assoluto rispetto delle regole!".

