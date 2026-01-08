ALLERTA Truffa online della "povera mamma", UCS: “Diffidare dalle offerte troppo belle per essere vere"

Truffa online della "povera mamma", UCS: “Diffidare dalle offerte troppo belle per essere vere".

Ancora consumatori vittime delle trappole del web. A lanciare l’allarme è l'Unione Consumatori Sammarinesi, che segnala nuovi casi di truffe online veicolate soprattutto attraverso i social network, in particolare Facebook.

Secondo quanto riportato dall’associazione, diverse persone – anche sammarinesi – sarebbero incappate in una presunta offerta legata a una falsa profumeria. Il meccanismo è ormai collaudato: post sponsorizzati raccontano la storia di una “povera mamma” licenziata ingiustamente, che prometterebbe l’invio di una scatola ricca di campioncini di profumi al costo simbolico di pochi euro. A rendere credibile la proposta, una serie di commenti entusiasti – ritenuti fittizi – di utenti che dichiarano di aver ricevuto prodotti in grande quantità.

In realtà, al pagamento non segue alcuna spedizione. Ma il danno più grave emerge solo col tempo. Cliccando sul link indicato nel post, gli utenti autorizzano inconsapevolmente addebiti ricorrenti sulla propria carta. “Per sei mesi mi hanno addebitato 39,90 euro al mese – racconta un consumatore all'UCS – perché non controllo abitualmente i movimenti della carta”. In altri casi, partendo da un bonifico di appena un euro, i truffatori sarebbero riusciti a sottrarre somme molto più ingenti direttamente dal conto corrente.

L’Unione Consumatori invita quindi alla massima prudenza, sottolineando come non si tratti di raggiri improvvisati, ma di vere e proprie organizzazioni strutturate, dotate persino di strategie di marketing studiate nei dettagli. Il consiglio resta sempre lo stesso: diffidare delle offerte “troppo belle per essere vere” e verificare con attenzione ogni richiesta di pagamento o autorizzazione online.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: