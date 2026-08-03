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Truffe telefoniche, lo Sportello Consumatori denuncia una nuova ondata a San Marino

Secondo l’associazione, falsi gendarmi e operatori telefonici farebbero leva su presunte emergenze familiari per ottenere denaro, oggetti di valore o dati personali.

3 ago 2026
Truffe telefoniche, lo Sportello Consumatori denuncia una nuova ondata a San Marino

Truffe telefoniche, nuova ondata a San Marino. La denuncia dall'Associazione Sportello Consumatori che segnala un aumento di episodi specifici: si spacciano per agenti delle forze dell'ordine, soprattutto della Gendarmeria, o per operatori del gestore telefonico e raccontano di falsi incidenti o situazioni di emergenza che coinvolgerebbero familiari, creando un forte senso di urgenza per convincere le vittime a consegnare denaro, oggetti di valore o dati personali

Lo Sportello Consumatori invita i cittadini a interrompere immediatamente le telefonate, verificare direttamente con i propri familiari e segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. Si raccomanda inoltre di non comunicare mai per telefono dati personali, bancari o relativi ai metodi di pagamento.  




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