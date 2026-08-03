ATTENZIONE Truffe telefoniche, lo Sportello Consumatori denuncia una nuova ondata a San Marino Secondo l’associazione, alcuni episodi si sarebbero verificati proprio in questi giorni: falsi gendarmi contatterebbero le vittime facendo leva su presunte emergenze familiari.

Truffe telefoniche, lo Sportello Consumatori denuncia una nuova ondata a San Marino.

L’Associazione Sportello Consumatori segnala nuovi episodi di truffe telefoniche avvenuti proprio in questi giorni a San Marino. Alcune delle persone coinvolte si sono già rivolte all’associazione per ricevere assistenza.

Secondo quanto riferito, i malviventi si spaccerebbero soprattutto per agenti della Gendarmeria, raccontando falsi incidenti o situazioni di pericolo riguardanti familiari delle vittime. Per rendere credibile il raggiro, fornirebbero dati personali esatti e chiederebbero se la persona sia sola in casa. In alcuni casi, dei complici si presenterebbero poi all’abitazione per ottenere denaro o sottrarre oggetti di valore. Lo Sportello invita a interrompere subito la chiamata, contattare direttamente il familiare citato e segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Massima attenzione anche alle false telefonate dei gestori: non comunicare mai dati personali, bancari o relativi ai metodi di pagamento.

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