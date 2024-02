ASSOCONSUMATORI Truffe: un corso insegna ai pensionati come difendersi, ecco i consigli utili Iniziativa organizzata dalle associazioni dei consumatori sammarinesi

Quella delle truffe è una vera e propria “piaga sociale”: a dirlo sono le associazioni dei consumatori che, a San Marino, raccolgono decine di segnalazioni da parte di utenti vittime degli 'artisti' del raggiro. Truffatori che, soprattutto al telefono e on-line, si fingono qualcun altro per colpire, agendo sulle paure del malcapitato. Anziani, giovani, professionisti: nessuno sfugge. Per questo Sportello Consumatori, Asdico e Ucs hanno organizzato un corso per spiegare ai pensionati i trucchi per non cadere nella trappola.

Nel servizio i consigli delle associazioni dei consumatori con Emanuel Santolini (presidente Sportello Consumatori), Olga Mattioli (coordinatrice Ucs) e Mirco Battazza (presidente Asdico)

