Truffe, vacanze, e un "upgrade dei raggiri" a San Marino. Colpiti non solo anziani, ma anche giovanissimi

Truffe rodate che continuano a ingannare le vittime, ma anche truffe nuove, più sofisticate. Per entrambi, l'Unione Consumatori Sammarinesi lancia l'allarme.

Innanzitutto, molti fanno l'errore di condividere sui social le proprie vacanze. Da qui, i ladri possono capire che la casa è vuota, e commettono i furti.

“Anche inconsciamente, le persone lasciano la loro cronologia di vita sui social, magari senza volerlo, compreso l'indirizzo dell'abitazione e altre informazioni sensibili”, commenta Francesca Busignani, vicepresidente di UCS.

Poi, all'attenzione dell'Unione Consumatori, arrivano anche “truffe più sofisticate”, raccontano: “persone che riescono ad entrare nelle chat che abbiamo con un nostro caro e lasciare messaggi vocali, riproducendo esattamente la sua voce. Seguire le istruzioni di questi messaggi per qualcuno ha significato perdere parecchi soldi. Raggiri di questo genere sono avvenuti anche a San Marino ai danni non di anziani, come si potrebbe pensare, ma di giovanissimi”.

Un esempio recente: un ragazzino che si trovava in un bar vicino alla sede dell'Unione Consumatori, ha ricevuto un messaggio da parte dei “sedicenti” genitori, che gli comunicavano che un loro amico sarebbe entrato in casa per effettuare dei “lavori”, e quindi, di aprirgli la porta. Il giovane ha trovato il messaggio sospetto, e ha subito chiesto aiuto a UCS, scoprendo poi che si trattava di una modernissima truffa.

L'invito di Busignani è “fare sempre una controverifica, chiamare la persona, o anche l'isituto bancario, da cui sembra che sia arrivato il messaggio, per sincerarsi della veridicità”.

In ogni caso, conclude UCS, “Oggi la tecnologia può farci credere qualunque cosa, ma se restiamo lucidi, se riflettiamo prima di agire, se non ci facciamo prendere dal panico, allora non abbiamo nulla da temere”.

L'Unione Consumatori ribadisce la necessità di rivolgersi alle forze dell'ordine. Lo staff resta però “a disposizione, presso la sede di USL, per segnalazioni o richieste di supporto”







