GUERRA IN UCRAINA Trump: accordo tra Putin e Zelensky “vicino” L'Iran intanto ritira le sue truppe dallo Yemen e il sostegno agli Houthi, a causa degli intensi attacchi aerei Usa contro i ribelli sciiti

Mentre sul campo di battaglia si continua a combattere, i governi discutono su come raggiungere una tregua in Ucraina. Trump sostiene che Putin e Zelensky siano pronti a un accordo anche se sono almeno 3 i morti e 32 i feriti nell'ultimo raid russo che ieri sera ha colpito Kharkiv.

Oggi a Kiev incontro dei leader militari degli alleati dell'Ucraina. “Putin ora deve dare rapidamente agli Stati Uniti una risposta, o sì o no, e deve smetterla di trascinare i piedi” affermano i ministri degli esteri di Francia e Gran Bretagna in una dichiarazione congiunta alla Nato. Putin, sottolineano, potrebbe accettare la tregua ora e invece mostra che non è interessato alla pace: “Tre settimane fa l'Ucraina ha accettato di siglare una tregua senza condizioni con la Russia – rimarcano - e in queste settimane Mosca ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche, la popolazione civile e a commettere crimini di guerra”.

L'Iran intanto ritira le sue truppe dallo Yemen e il sostegno agli Houthi, a causa degli intensi attacchi aerei Usa contro i ribelli sciiti: lo afferma il Telegraph, citando un funzionario di Teheran.

