TURISMO TTG di Rimini, Santanchè: "Un errore escludere Israele. Il turismo è un ponte di pace" Il sindaco di Rimini Sadegholvaad: "Non cerchiamo nemici. Israele è un amico che sta sbagliando". In fiera anche San Marino con uno stand di oltre 112 metri quadri

È un turismo in crescita, lo dicono le stime di Demoskopika: 476 milioni di presenze nel 2025, 146 milioni di arrivi e una spesa diretta di 135 miliardi di euro. Il TTG Travel Experience di Rimini apre i battenti con numeri che fotografano un settore in salute. A fare da traino la forte spinta della componente estera, opportunità strategica per l'intero sistema italiano ma che va governata con una programmazione mirata e un focus sulla dinamica dei prezzi, per ridare slancio al mercato interno e vincere la sfida della competitività. Parola d'ordine: investire. In infrastrutture, servizi, nuove tecnologie, formazione del personale.

Non solo numeri: al TTG tiene banco una questione più politica. Un “errore”, secondo la ministra del Turismo Daniela Santanchè, l'esclusione di Israele in seguito alla lettera inviata dal sindaco di Rimini Sadegholvaad e dal presidente dell'Emilia Romagna de Pascale. E lo spiega così: “Per me il turismo è un ponte di pace, è un ponte di popoli, quindi noi siamo ben contenti di ospitare nella nostra nazione tutti i turisti del mondo, non ci interessa da che paese arrivano, ci interessa che l'Italia sia veramente un paese ospitale e soprattutto non siamo mai contro qualcuno ma siamo a favore della promozione del turismo della nostra nazione”.

Incalzato dai giornalisti, il sindaco di Rimini ribadisce il suo punto di vista: “l'abbiamo ritenuta una presenza inopportuna”. “Non c'è bisogno di nemici - aggiunge - non cerchiamo nemici, Israele per quanto mi riguarda è un amico che sta sbagliando e anche agli amici quando sbagliano bisogna avere il coraggio di dirglielo. Questa decisione è stata un segnale che abbiamo voluto mandare ad Israele ma abbiamo anche detto che l'auspicio è che già dall'edizione del prossimo anno lo stand di Israele possa tornare nuovamente insieme a quello della Palestina sotto lo stesso padiglione”.

A due passi da casa la fiera di Rimini rappresenta una vetrina straordinaria anche per San Marino che ha inaugurato la sua area espositiva. Ad accoglierci la Dirigente dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica. “San Marino è presente col suo stand di oltre 112 metri quadri, 12 operatori unitamente alla parte istituzionale per far conoscere il territorio e la sua offerta turistica. Per noi è l'occasione di presentare non solo la Repubblica di San Marino nel suo complesso ma anche il calendario eventi e tutti i prodotti turistici e l'offerta turistica del territorio”. Tra le proposte di viaggio troviamo anche il turismo religioso, segmento in rapida crescita su cui il Titano in questi anni sta puntando. Con successo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: