TTG Travel Experience e InOut: aperto oggi alla Fiera di Rimini il più importante mercato del turismo mondiale

L'inaugurazione

Nel segno della “Verità” apre i battenti oggi, fino a venerdì, alla Fiera di Rimini, TTG Travel Experience e InOut|The Contract Community, punto di riferimento del turismo mondiale.

Veritas, tema che guida l’edizione di quest’anno intesa nella sua accezione latina: prendere le distanze dall’artificialità dello storytelling, dalle false recensioni e dalle fake news.

Anche San Marino ha inaugurato il suo stand con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che ha partecipato anche alla cerimonia inaugurale con la Ministra del Turismo Italiano Daniela Santanchè.

“Il TTG è una delle principali piattaforme per la promozione del turismo italiano e internazionale - ha commentato Daniela Santanché, Ministra del Turismo - Questa fiera rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare le collaborazioni tra gli operatori del settore, le Regioni, gli enti locali, stimolare nuovi investimenti, favorire sinergie internazionali e promuovere l’Italia come destinazione di eccellenza. In un contesto in continua evoluzione, il turismo è un pilastro fondamentale per la crescita economica e culturale della nostra Nazione. Lavorando insieme, possiamo affrontare le sfide del futuro e valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio”.

Tra gli 2.700 espositori anche quello della Repubblica inaugurato questa mattina. Più di mille buyer esteri provenienti da 75 Paesi.

“Ancora una volta a Rimini, a pochi passi dalla Repubblica di San Marino, si riunisce il mondo del turismo chiamato ad esplorare scelte imprenditoriali e strategie di sviluppo in un momento cruciale per un settore strategico e di assoluto valore economico - ha continuato il Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati durante la cerimonia di apertura - L’edizione 2024 di una fiera che anno dopo anno acquisisce prestigio e autorevolezza, si colloca in un contesto in continua evoluzione dove da alcuni anni fanno capolino temi cruciali e innovativi quali, ad esempio, quello dell’intelligenza generativa. La Repubblica di San Marino, con la sua storia millenaria e la sua tradizione di ospitalità, contribuisce già, attivamente, a questo dibattito, condividendo esperienze e best practices in progetti di sinergia territoriale dei quali si è fatta promotrice anche negli organismi internazionale. Siamo pronti a garantire la nostra collaborazione per costruire un futuro sostenibile e innovativo, dove il turismo possa essere motore di crescita economica e di valorizzazione del patrimonio territoriale”.

Riflettori su questioni di stretta attualità come l’overtourism e la leadership femminile. Numerosi e articolati gli argomenti dei workshop, che spaziano dalla sostenibilità alla digitalizzazione, passando per l’intelligenza artificiale, tra ricerche e idee innovative provenienti dalle 55 start-up presenti nella Next Start-up Arena.

“Il turismo è un asset strategico fondamentale per la nostra regione. Un settore che si avvicina a superare il 16% del pil e che posizionerà l’Emilia-Romagna come regione turistica leader in Italia entro il 2030 - ha continuato Andrea Corsini, Assessore al Turismo dell'Emilia Romagna - E questo nonostante gli anni bui del Covid, la crisi energetica e l’alluvione. A conferma dell’attrattività dell’Emilia-Romagna percepita sempre più come unica grande destinazione turistica, anche grazie al buon lavoro di squadra di Destinazioni Turistiche, Apt, enti pubblici e privati. Un risultato frutto dei tanti investimenti fatti nel corso della legislatura - dalla riqualificazione dei waterfront a quella dei cammini storici e delle ciclovie, al sostegno alle imprese recettive -, trainato dai grandi eventi sportivi internazionali – partenza del Tour de France, Coppa Davis, Moto GP, Formula 1 per citarne solo alcuni – e dai marchi, Motor e Food Valley, ormai noti ovunque. Una regione che sa e vuole accogliere col sorriso, dove il turista può trovarsi come a casa e vivere esperienze indimenticabili. La collaborazione per noi con San Marino per noi è molto importante ed è legata non solo al Gran premio di motociclismo ma più in generale mira ad una integrazione dell’offerta turistica, ad un arricchimento ed un completamento di un’offerta che non deve più guardare ai confini geografici, ma ad un territorio vasto e la Repubblica di San Marino, da questo punto di vista, è importante per noi e credo che l’Emilia-Romagna lo sia per Lei”. Nel video le interviste a Daniela Santanché, Ministra del Turismo, Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati, Andrea Corsini, Assessore al Turismo dell'Emilia Romagna.