TTT diventa "The Lovely Places": al via la fase esecutiva del progetto. Varato il nuovo sito

Sentiamo Pedini Amati

A un anno esatto dalla presentazione dell'iniziativa, il Tavolo Territoriale sul Turismo avvia la fase esecutiva, forte di una collaborazione ulteriormente rafforzata a livello ministeriale tra San Marino e Italia con la firma, ieri, del Memorandum d'Intesa tra il Segretario di Stato Pedini Amati e il Ministro Garavaglia, oggi rientrato a Roma per impegni indifferibili ma presente con un intervento telefonico. Memorandum che al primo punto guarda proprio alla collaborazione strategica tra i due Stati, due Regioni (Emilia-Romagna e Marche), con il coinvolgimento di 116 Comuni e dei 9 Castelli sammarinesi. Al Kursaal un primo scambio di vedute sugli impegni futuri. Primo passaggio sarà quello dell'accreditamento a Bruxelles per intercettare finanziamenti da parte della Commissione europea.







A dare man forte al progetto il Segretario Generale del Ministero del Turismo Lorenzo Quinzi, in platea insieme ad Alessandra Priante, Direttore della Commissione regionale Europa dell’OMT, e a numerosi sindaci, fermamente convinti della bontà di una proposta capace di mettere in rete un intero territorio, senza barriere. TTT da oggi cambia brand e diventa “The Lovely Places”: varato il nuovo sito che illustra a 360 gradi esperienze, suggestioni, itinerari (12) e tipicità di tutte le realtà coinvolte.

Guarda l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.