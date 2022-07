KURSAAL TTT: si ragiona sullo sviluppo turistico sinergico, presente il ministro Garavaglia

Al Kursaal si sono riuniti tutti i membri del Tavolo Turistico Territoriale che per il terzo anno consecutivo hanno ragionato sul progetto di sviluppo turistico sinergico ideato dalla Repubblica di San Marino per il coinvolgimento del territorio circostante con l’appoggio delle Regioni Marche ed Emilia Romagna, dell’Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO e soprattutto del Ministero del Turismo italiano. Presente, e non era scontato vista la situazione politica italiana di questi giorni, Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, accompagnato da alcuni funzionari del ministero. 119 i comuni che hanno aderito al progetto, l'ultimo proprio due giorni fa. Assenti all'appuntamento solo i primi cittadini della costa romagnola, che il problema del divieto di balneazione ha costretto a partecipare ad un vertice a Roma. Subito dopo il convegno il ministro visiterà la galleria della ferrovia: il treno biancazzurro è stato infatti uno degli argomenti del confronto dal quale emerso che è la sostenibilità uno degli asset turistici del futuro.

