Tumore al colon, più casi tra i giovani: cause e sintomi della malattia che ha colpito James Van der Beek

Il tumore del colon retto colpisce sempre più giovani. Proprio in questi giorni, la morte di James Van der Beek, scomparso a 48 anni, riporta l'attenzione su questa patologia che sempre più spesso viene diagnosticata sotto i 50 anni. L’attore, noto per il ruolo nella serie tv Dawson's Creek, aveva reso pubblica nel 2024 la diagnosi di cancro al colon, individuato nel 2023.

«Sono in aumento i casi di cancro al colon sotto i 50 anni. È una tendenza riscontrata negli anni passati negli Stati Uniti e da circa 5 anni anche in Europa», spiega ad Adnkronos Salute Chiara Cremolini, professore ordinario di Oncologia medica all’Università di Pisa e membro del direttivo nazionale di Aiom.

"Oggi 1 diagnosi su 8 di cancro al colon riguarda giovani under 50. E si stima che nel 2030, nel mondo, il cancro al colon sarà la prima causa di morte per tumore nella fascia d'età 30-50 anni. Le cause? Non le sappiamo. Sicuramente in alcuni giovani si tratta di forme genetiche, c'è familiarità. Ma nell'80% dei casi la causa non è genetica", spiega.

Le cause

Tra le ipotesi circa le cause dell'aumento di questo tumore nei giovani ci sarebbero, secondo Cremolini, i cibi ultraprocessati, che si associano a un maggior sviluppo di polipi al colon, 'porta' d'accesso al cancro del colon se non intercettati in tempo. Poi l'esposizione agli antibiotici in età infantile, fumo e alcol. "Tra i giovani non c'è una riduzione del consumo di tabacco e alcol, anzi - avverte l'esperta-. Su questa fascia di età c'è ancora molto da lavorare in termini di prevenzione secondaria, ovvero promuovere gli stili di vita: no alcol, no fumo, no cibi ultraprocessati, no sedentarietà; sì alla dieta mediterranea e all'attività fisica regolare".

C'è poi un fenomeno di sottovalutazione della malattia, che i giovani percepiscono ancora come "improbabile". E' invece fondamentale - secondo Cremolini - cogliere i sintomi precocemente e non trascurarli. Fra questi:

mal di pancia,

alternanza tra diarrea e stitichezza ,

tra e , stanchezza prolungata e intensa,

prolungata e intensa, dimagrimento ,

, sangue nelle feci.

"Sono sintomi uguali per tutti, ma i giovani tendono a sottovalutarli perché non pensano che a 38 anni possano sviluppare un cancro al colon - sottolinea la dottoressa -. Il risultato? Arrivano più tardi alla diagnosi".

Nei pazienti più giovani - inoltre - la malattia sembra essere "particolarmente aggressiva - precisa Cremolini - e, nonostante le cure, i risultati dei trattamenti sono meno brillanti e i giovani muoiono prima. I motivi non li conosciamo, ma può esserci un legame con fattori molecolari e biologici: molto dipende da com'è fatto il tumore".



I dati

I tumori del colon-retto, secondo il Ministero della Salute italiano, rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Si stima che nel 2024 siano state fatte circa 48.706 nuove diagnosi (uomini = 27.473; donne = 21.233) e la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi in Italia è pari al 65% negli uomini e 66% nelle donne. In Italia sono 442.600 le persone viventi dopo una diagnosi di tumore del colon retto (uomini = 227.600; donne = 215.000). Il tumore è spesso conseguente ad una evoluzione di lesioni benigne della mucosa dell’intestino, che impiegano un periodo molto lungo per trasformarsi in forme maligne.















