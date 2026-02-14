#FOCUSALUTE Tumore al colon, più casi tra i giovani: cause e sintomi della malattia che ha colpito James Van der Beek L’esperta Aiom: “Una diagnosi su 8 riguarda un under 50”. Attenzione ai sintomi precoci

Il tumore del colon retto colpisce sempre più giovani. Proprio in questi giorni, la morte di James Van der Beek, scomparso a 48 anni, riporta l'attenzione su questa patologia che sempre più spesso viene diagnosticata sotto i 50 anni. L’attore, noto per il ruolo nella serie tv Dawson's Creek, aveva reso pubblica nel 2024 la diagnosi di cancro al colon, individuato nel 2023.

«Sono in aumento i casi di cancro al colon sotto i 50 anni. È una tendenza riscontrata negli anni passati negli Stati Uniti e da circa 5 anni anche in Europa», spiega ad Adnkronos Salute Chiara Cremolini, professore ordinario di Oncologia medica all’Università di Pisa e membro del direttivo nazionale di Aiom.

"Oggi 1 diagnosi su 8 di cancro al colon riguarda giovani under 50. E si stima che nel 2030, nel mondo, il cancro al colon sarà la prima causa di morte per tumore nella fascia d'età 30-50 anni. Le cause? Non le sappiamo. Sicuramente in alcuni giovani si tratta di forme genetiche, c'è familiarità. Ma nell'80% dei casi la causa non è genetica", spiega.

Le cause

Tra le ipotesi circa le cause dell'aumento di questo tumore nei giovani ci sarebbero, secondo Cremolini, i cibi ultraprocessati, che si associano a un maggior sviluppo di polipi al colon, 'porta' d'accesso al cancro del colon se non intercettati in tempo. Poi l'esposizione agli antibiotici in età infantile, fumo e alcol. "Tra i giovani non c'è una riduzione del consumo di tabacco e alcol, anzi - avverte l'esperta-. Su questa fascia di età c'è ancora molto da lavorare in termini di prevenzione secondaria, ovvero promuovere gli stili di vita: no alcol, no fumo, no cibi ultraprocessati, no sedentarietà; sì alla dieta mediterranea e all'attività fisica regolare".

C'è poi un fenomeno di sottovalutazione della malattia, che i giovani percepiscono ancora come "improbabile". E' invece fondamentale - secondo Cremolini - cogliere i sintomi precocemente e non trascurarli. Fra questi:

mal di pancia,

alternanza tra diarrea e stitichezza ,

tra e , stanchezza prolungata e intensa,

prolungata e intensa, dimagrimento ,

, sangue nelle feci.

"Sono sintomi uguali per tutti, ma i giovani tendono a sottovalutarli perché non pensano che a 38 anni possano sviluppare un cancro al colon - sottolinea la dottoressa -. Il risultato? Arrivano più tardi alla diagnosi".

Nei pazienti più giovani - inoltre - la malattia sembra essere "particolarmente aggressiva - precisa Cremolini - e, nonostante le cure, i risultati dei trattamenti sono meno brillanti e i giovani muoiono prima. I motivi non li conosciamo, ma può esserci un legame con fattori molecolari e biologici: molto dipende da com'è fatto il tumore".



I dati

I tumori del colon-retto, secondo il Ministero della Salute italiano, rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Si stima che nel 2024 siano state fatte circa 48.706 nuove diagnosi (uomini = 27.473; donne = 21.233) e la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi in Italia è pari al 65% negli uomini e 66% nelle donne. In Italia sono 442.600 le persone viventi dopo una diagnosi di tumore del colon retto (uomini = 227.600; donne = 215.000). Il tumore è spesso conseguente ad una evoluzione di lesioni benigne della mucosa dell’intestino, che impiegano un periodo molto lungo per trasformarsi in forme maligne.

