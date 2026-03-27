SANITÀ Tumore al seno, a San Marino una giornata di studio dedicata a ricerche, strategie e prospettive Interventi di esperti provenienti da tutta Italia. ISS: "Con Breast Unit, team multidisciplinare all'avanguardia"

Il tumore al seno è ancora una sfida per l'oncologia di oggi, sia per la frequenza con cui colpisce le donne di ogni età, sia per la complessità legata ai diversi tipi di carcinoma esistenti.

Un convegno al Centro Congressi "The Regent" dal titolo "Percorsi senologici di avanguardia: dal setting precoce al metastatico", cerca di dare delle risposte e di ripercorrere lo stato dell'arte della ricerca in materia attraverso interventi di esperti che da anni lavorano in questo campo.

I saluti da parte della Segreteria per la Sanità, che ha patrocinato l'evento, con l'intervento del Segretario Marco Gatti e poi del Direttore Sanitario dell'ISS Alessandro Bertolini.

La discussione è partita dalla diagnostica avanzata, proseguita con la chirurgia e poi con la genetica oncologica, un ramo molto promettente per la cura dei tumori. Per quello alla mammella, si sono già fatti enormi progressi, come spiega il Direttore del reparto di Oncologia di Modena Massimo Dominici: "In passato era un tumore che vedevamo tardi, vedevamo metastatico, avevamo poche armi che erano sostanzialmente legati a chimioterapici. Adesso è cambiato tutto. La sopravvivenza in qualche caso arriva a quasi il 90%. Abbiamo diagnosi precoci, nuove tecnologie per diagnosticare il tumore, abbiamo farmaci che riusciamo a fare al tumore in fase precoce, in fase avanzata. Abbiamo le più alte possibilità di utilizzare farmaci diversi, da compresse a anticorpi monoclonali, quindi è cambiato il mondo".

San Marino nella ricerca non rimane indietro. Attraverso la Breast Unit presente all'Ospedale di Stato, offre un percorso completo per la diagnosi e la cura dei tumori mammari.

"San Marino ha costruito negli anni un team multidisciplinare che gestisce ottimamente, dal punto di vista professionale, la patologia del tumore della mammella. Il Comitato Esecutivo dell'ISS ha deciso, a novembre, di trasformare questo team in Breast Unit, che è un sistema per certificare la bravura dei colleghi" dichiara il Direttore Sanitario ISS Alessandro Bertolini.



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