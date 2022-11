NUOVE COLLABORAZIONI Tumore al seno: all'Ospedale di San Marino la visita di una delegazione dell'Ospedale Cottolengo di Torino

La visita è cominciata con un colloquio con il segretario per la Sanità Roberto Ciavatta e il direttore generale Iss, Francesco Bevere. A sedere davanti a loro i due ospiti: Riccardo Bussone, responsabile della Chirurgia senologica dell'Ospedale Cottolengo di Torino, e Monica Schina, dell'Associazione di volontariato Casa Breast che si occupa del supporto anche psicologico della paziente oncologica. "L'idea è di condividere il proprio percorso - ha spiegato spiega la Schina - e restituire il messaggio che se ne può uscire. Una donna che è passata attraverso il tumore al seno è una donna non depauperata, ma con una sensibilità maggiore rispetto a prima". I due ospiti sono stati ricevuti nel Reparto di Radiologia dal dottor Antonio Battistini e dall'equipe di senologia, che hanno mostrato loro la strumentazione di screening e prevenzione del tumore alla mammella di cui è dotato l'Ospedale.

"L'impressione è estremamente positiva - ha commentato Bussone, che è anche presidente di Casa Breast - perché San Marino è in grado di attuare una prevenzione capillare e questo è un vantaggio enorme per la popolazione femminile". La visita è terminata nel reparto di Oncologia dove lo staff medico ha mostrato ai due il macchinario e il caschetto donati dall'Associazione Oncologica Sammarinese e usati per i pazienti al fine di prevenire la caduta dei capelli. Soddisfatta del confronto avvenuto tra le due realtà ospedaliere, la delegazione dell'ospedale torinese si è detta disponibile a future collaborazioni. "L'impegno preso oggi - ha concluso la Schina - è quello di iniziare un percorso insieme, facilitare la creazione di un'associazione simile a San Marino e di utilizzare le migliori pratiche messe in campo da Casa Breast".

Nel video le interviste a Riccardo Bussone (responsabile Chirurgia senologica Ospedale Cottolengo Torino) e Monica Schina (Associazione di volontariato Casa Breast Torino)



