Tumore al seno, la Breast Unit sempre più all'avanguardia, adesso con il software donato da AOS

Supportare la raccolta e l'analisi strutturata dei dati sul percorso delle pazienti, dalla diagnosi, al trattamento e al follow-up. Monitorare gli indicatori di qualità e la completezza delle informazioni raccolte, affiancando il lavoro di equipe e professionisti. Un altro passo avanti per l'ISS, nella lotta al tumore al seno, con la donazione del software gestionale all'avanguardia Data Breast, da parte dell'Associazione Oncologica Sammarinese.

"Trovando davvero utile l'acquisto di questo database per le attività della Breast unit senza alcuna remora ha contribuito appunto, anzi ha assolutamente corrisposto alla cifra necessaria per il suo acquisto perché è spirito proprio dell'associazione di volontariato voler collaborare con le istituzioni anche in tutte quante le donazioni che i cittadini in maniera generosa devolvono all'associazione stessa", afferma Marina Corsi, del Direttivo AOS.

Il software donato da AOS è un'arma digitale strategica per potenziare la Breast Unit, perché il cancro al seno si combatte, non solo in corsia, ma anche attraverso la precisione dei dati e la tempestività d'azione. La collaborazione tra ISS e Associazioni nella sanità, dice molto sulla presa in carico dei pazienti sul territorio sammarinese.

"È sempre un'attività di collaborazione appunto fra le associazioni di volontariato e l'Istituto per la sicurezza sociale e questo nuovo dispositivo appunto va a potenziare l'unità di breast unit sempre in ambito di prevenzione oncologica che è un elemento molto importante", le parole di Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Sanità.

"È evidente che c'è un segnale preciso di attenzione da parte del volontariato nei confronti di questo Comitato esecutivo e del lavoro che sta facendo, e noi ne prendiamo atto. Quindi continueremo a chiedere alle associazioni di collaborare con noi proprio per migliorare la qualità del livello diagnostico, del livello terapeutico e tutto quello che ci serve per riuscire ad essere sicurezza per i nostri concittadini", dichiara Claudio Vagnini, Direttore Generale dell'ISS.







