DIVULGAZIONE Tumore al seno, la guida “Ti prendiamo per mano” presentata alla Reggenza Realizzata dall'Iss in collaborazione con l'Associazione sammarinese donne operate al seno e l'Associazione oncologica sammarinese

L'obiettivo è non lasciare sole le donne nei momenti drammatici della malattia. Così nasce una guida per accompagnarle, passo dopo passo, ad affrontare il percorso di cura per il tumore al seno. “Ti prendiamo per mano” è un opuscolo realizzato dall'Iss in collaborazione con l'Associazione sammarinese donne operate al seno e l'Associazione oncologica sammarinese, che l'hanno presentato in udienza ai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. “Siamo certi che dietro a ogni cicatrice esiste una storia eroica – hanno detto –. Il titolo del libro rimanda a un gesto che unisce più mani tese, sovrapposte, che racchiudono una forza solidale corale e di viva speranza”.

"Questo testo affronta tutte le fasi - spiega Mara Valentini, presidente Asdos -, quindi la parte psicologica, genetica, di fisioterapia e dell'approccio con la famiglia". Si avvicina ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e Asdos ha già programmato varie iniziative. "Domenica 8 ottobre ci sarà come sempre la camminata - continua Valentini - e poi altre iniziative di sensibilizzazione, oltre all'illuminazione delle torri. Un mese importante perché spinge ad approfittarne e andare a fare prevenzione".

Nel video l'intervista a Mara Valentini, presidente Asdos



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: