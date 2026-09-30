INIZIATIVE E NOVITÀ Tumore al seno: la prevenzione vince sul Titano. Dedicate a Mariella Mularoni le iniziative dell'Ottobre Rosa Adesione altissima ai controlli dell'ISS e ricostruzione immediata, adesione allo screening mammografico che supera il 76%

Affrontare il tumore al seno oggi non significa più soltanto misurarsi con la principale minaccia oncologica per il mondo femminile. Significa, soprattutto, osservare da vicino come la medicina di precisione e la continuità assistenziale siano in grado di ridefinire la traiettoria di una malattia che fa meno paura rispetto al passato. Sul Titano, le iniziative di questo "Ottobre Rosa" portano con sé un’impronta emotiva ed ereditaria molto forte: il ricordo commosso dedicato a Mariella Mularoni, il Segretario di Stato per la Sanità scomparso nei mesi scorsi. Un impegno, il suo, che non è stato solo istituzionale, ma una precisa scelta politica e umana per blindare il diritto alla prevenzione e garantire risposte sanitarie sempre più vicine ai cittadini. A parlare della solidità di questa rete sono i numeri riferiti al 2025. Un’adesione allo screening mammografico che supera il 76%: su quasi 7.800 donne invitate, la risposta è stata di circa 6.000 esami. Ma la guarigione clinica rimane mutilata se non viene accompagnata da un’uguale cura dell’impatto emotivo. Il momento della diagnosi rompe la quotidianità, altera la percezione della propria identità e solleva interrogativi che vanno ben oltre la sala operatoria. Il percorso senologico a San Marino dimostra che la sfida al tumore si vince nell'insieme. Aderire agli controlli resta il primo, indispensabile atto di consapevolezza.

Interviste a: Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Sanità, Anna Maria Bugli, Direttrice dell'Oncologia ISS, Leonardo De Meo, Responsabile della Breast Unit ISS, Marina Corsi, membro del direttivo AOS (Associazione Oncologica Sammarinese), Mara Valentini, presidente ASDOS (Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno).

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