Tumore alla prostata, Movember: “Ci vogliono i baffi per combatterlo”

Un momento di sensibilizzazione e confronto su un tema molto delicato, quello del tumore alla prostata. “Ci vogliono i baffi per combatterlo” è lo slogan della campagna Movember per ricordare l'importanza degli screening e degli stili di vita. Nel mese dedicato alla salute maschile la Federazione rugby San Marino, in collaborazione con la Segreteria alla Sanità e l'associazione oncologica sammarinese, ha promosso una serata di incontro.

"C'è una sensibilità che si annida negli attivisti che hanno tutti i baffi questo mese - sottolinea il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta - per ricordare appunto il mese della prevenzione per il tumore alla prostata. Ci sono resistenze spesso da parte degli uomini a continuare a fare dei controlli, è importante sensibilizzare sul fatto che, su queste forme di tumore la prevenzione è tutto".

Il tumore alla prostata è il più diffuso nell'uomo e ogni anno, solo in Europa, colpisce circa 600.000 uomini: "È importante fare i controlli soprattutto per arrivare a una diagnosi precoce dei problemi" spiega Giovanni Vitullo, responsabile urologia ISS.