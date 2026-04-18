SALUTE Tumori cerebrali, cosa sono e come si curano: sintomi e cause della malattia che ha colpito Oscar Schmidt Dai sintomi ai fattori di rischio, fino alle cure oggi disponibili: cosa sapere sui tumori al cervello, patologie complesse e ancora difficili da trattare.

Tumori cerebrali, cosa sono e come si curano: sintomi e cause della malattia che ha colpito Oscar Schmidt.

La scomparsa di Oscar Schmidt — leggenda del basket mondiale, morto a 68 anni dopo una lunga malattia — riaccende l’attenzione sui tumori cerebrali, patologie complesse, rare ed estremamente eterogenee, ancora oggi tra le più difficili da trattare. Se ne è occupato Luciano Onder: nella recente puntata de La Casa della Salute ha intervistato il dottor Enrico Franceschi, direttore dell’UOC Oncologia del Sistema Nervoso dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. Nell’intervista, l’esperto fa il punto su cosa sono i tumori al cervello — oltre 150 forme diverse secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità —, su quanto siano diffusi, sui sintomi da non sottovalutare e sulle terapie oggi disponibili, dalla chirurgia alle cure più innovative, sottolineando il ruolo fondamentale di un approccio multidisciplinare e del supporto a pazienti e familiari.

Professore, tumori cerebrali, tumori al cervello. Sono tanti, diversi, tutti complessi. Che malattie sono? Quali sono i loro nomi?

Allora, ha già detto molto. Si tratta di patologie molto eterogenee perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne individua almeno 150 differenti fra di loro, fra quelle che insorgono primitivamente nel sistema nervoso. Questo significa che siamo di fronte a uno spettro estremamente ampio e vario di patologie che vanno da patologie dall'andamento benigno fino a patologie estremamente aggressive con degli indici di sopravvivenza molto limitati.

Il glioblastoma - ad esempio - che tumore è?

Il blastoma è il più frequente fra i tumori di natura gliale, che significa patologie che si chiamano gliomi, ed è il tumore considerato più aggressivo e con purtroppo il minor tasso di aspettativa di vita a 5 anni. Con, anche purtroppo, un numero di terapie che è limitato sebbene oggi abbiamo nuove prospettive in questi tipi di patologie.

Sono tumori rari o frequenti? E, soprattutto, colpiscono ad ogni età? Anche i bambini?

Sono tumori rari. Colpiscono, quindi, meno di 5 persone su 100.000 all'anno. Il che significa che siamo di fronte a patologie che normalmente non si incontrano frequentemente nella popolazione. Possono colpire tutte le età, anzi, in genere le neoplasie cerebrali sono più frequenti nel bambino che nell'adulto e a seconda del tipo di patologia abbiamo incidenze diverse nelle diverse fasce d'età. Il glioblastoma che citavamo prima è più frequente, ad esempio, nella fascia d'età di intorno ai 60 anni.

Tumori invece chiamati gliomi colpiscono il paziente fra i 40-42 anni e c'è da ricordare che, purtroppo - questi sono i dati raccolti in Italia due anni fa -, nella fascia d'età fra i 20 e i 50 anni nel sesso maschile i tumori cerebrali sono la terza causa di morte per tumore. Il che implica che, sebbene siano malattie rare, hanno un'alta mortalità nell'ambito oncologico: questo implica una grande attenzione che è necessaria su queste patologie.

Per una diagnosi precoce, esistono segnali o sintomi che possono mettere in allarme e spingere una persona a rivolgersi al medico per iniziare tempestivamente le cure?

Purtroppo non ci sono dei sintomi esclusivi di queste patologie. Sicuramente, se ci sono dei sintomi neurologici, persistenti o ingravescenti, come ad esempio delle cefalee che non si risolvono e anzi peggiorano - sebbene la cefalea sia una patologia molto diffusa mentre i tumori cerebrali sono tumori rari - o ad esempio delle crisi epilettiche. Ovvio che questi sono sintomi sentinella particolarmente rilevanti che devono essere messi immediatamente sotto la lente di osservazione dei medici curanti e ovviamente - quando si tratta di crisi epilettiche - anche dei medici di pronto soccorso.

Perché una persona sviluppa questo tipo di tumore? Ci sono delle cause? Le avete identificate in qualche modo? Su cosa ragionate? Quali sono i fattori di rischio eventuali?

Ad oggi non abbiamo dei fattori di rischio così certi nelle patologie più frequenti. Ci sono delle neoplasie cerebrali che insorgono per sindromi eredo-familiari, sono però una minoranza. La maggioranza di queste patologie non ha una familiarità e non abbiamo ad oggi un chiaro elemento scatenante che possa giustificarne l'insorgenza. Siamo sicuramente alla ricerca di elementi scatenanti. Già che ci siamo, possiamo anche chiarire che l'utilizzo dei telefoni cellulari non è chiaramente correlato con queste patologie. Nel mondo tutti utilizzano un cellulare, mentre queste patologie comunque, anche se in lieve crescita di incidenza, rimangono delle patologie rare.

Le principali cure a disposizione oggi quali sono? Che scelte fa lei di fronte a un paziente? La chirurgia? La radioterapia? I farmaci? Quali sono le strade da prendere?

Le strade da prendere dipendono dal tipo di tumore che ci troviamo di fronte. Siccome abbiamo diverse centinaia di entità, ovviamente queste scelte sono dipendenti dal tipo di malattie, dalla gravità e dalla responsabilità di queste patologie ai diversi trattamenti. Sicuramente la chirurgia è il primo elemento, anche necessario, per arrivare alla diagnosi, che oggi - ricordiamo - non è più solo al vetrino, al microscopio. E' un'integrazione che il patologo fa, sia dal microscopio sia dai dati molecolari e genetici, per arrivare a una diagnosi unica che comprenda tutti questi elementi. A seconda del tipo di patologia che riscontriamo si possono utilizzare o la vigile attesa - cioè il follow up, controllare ciclicamente quello che accade alle risonanze magnetiche dei pazienti e al paziente nella visita medica -, oppure utilizzare la radioterapia, la chemioterapia e anche, ad oggi, dei trattamenti di azione più mirata che una volta non esistevano.

Nella terapia un confronto fra ieri e oggi: ci sono oggi mezzi che in passato non avevamo?

Assolutamente sì. Rispetto a 5, 10, 15 e anche 20 anni fa abbiamo sicuramente elementi di novità che vanno dalla diagnostica, che ci permette di essere più precisi nel capire i meccanismi di azione, di resistenza a farmaci, e anche ovviamente nelle terapie. Sebbene non abbiamo terapie mirate in tutti i sottotipi di queste patologie, in alcune di esse abbiamo finalmente dei farmaci che sono molto più specifici per i diversi sottotipi. Ovviamente è necessario riconoscere il sottotipo di patologia che possa essere suscettibile ad alcune di queste terapie.

Curare questi pazienti è complesso, sia dal punto di vista clinico sia per l’assistenza psicologica al paziente e alla famiglia, chiamati ad affrontare un forte impatto emotivo. Come siete organizzati nel vostro centro per garantire un supporto completo?

Questo è un elemento davvero fondamentale perché quando una persona si ammala di queste patologie, ovviamente si ammala anche tutta la famiglia. Se non altro perché, molto spesso, il paziente non è in grado o non può guidare, quindi il familiare di riferimento si deve far carico anche di tutte le attività quotidiane del paziente. Quello che noi cerchiamo di fare è di dare un supporto, anche psicologico, al familiare di riferimento, al caregiver, di aiutarlo nel percorso a conoscere quelli che sono i suoi diritti. Quindi l'accompagnamento non è semplicemente un supporto fisico ma è anche cercare di dare un supporto tecnico e psicologico, in modo tale che il familiare di riferimento sappia che cosa può avere a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale e anche un aiuto per gestire emotivamente una situazione estremamente complessa e difficile. Immaginiamoci anche, ad esempio, nei tumori di più basso grado che insorgono nel paziente giovane, che questi sono pazienti che molto spesso vanno incontro a queste patologie in fase costruttiva della vita - intorno ai 30-40 anni -. Cerchiamo anche di assicurare più possibile, dove sia possibile, la preservazione della fertilità e anche cercare di aiutare gli aspetti neurocognitivi del paziente.

Quali figure professionali partecipano alla cura di questi pazienti e come lavorano insieme nel vostro centro?

Gli attori sono differenti oggi, sono molteplici. C'è sicuramente il neurochirurgo, che è spesso il primo attore di un intervento terapeutico, ma ci sono il patologo, c'è l'oncologo, il neurologo, il radioterapista, il pagliativista, lo psicologo, il fisiatra, la fisioterapista. Ci sono quindi una serie di elementi che devono prendere in considerazione tutte le sfere in cui queste patologie colpiscono i pazienti, che sono effettivamente tante perché colpendo il cervello ovviamente viene colpita tutta la persona.

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